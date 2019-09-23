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В ворота Динамо должны были поставить пенальти в матче с Ворсклой, – Ступар

20:46 99 Читати українською
В ворота Динамо должны были поставить пенальти в матче с Ворсклой, – Ступар
Ворскла – Динамо – 0:5 / фото: ФК Динамо

Экс-арбитр ФИФА Мирослав Ступар прокомментировал судейство Юрия Можаровского в матче 8-го тура УПЛ Ворскла – Динамо (0:5).

 
Виктор Цыганков 9’
Артем Шабанов 35’
Карлос Де Пена 37’
Артем Беседин 46’
Карлос Де Пена 83’
9’ Виктор Цыганков
35’ Артем Шабанов
37’ Карлос Де Пена
46’ Артем Беседин
83’ Карлос Де Пена

"На 30-й минуте в штрафной Динамо Габелок принял и прикрыл мяч, а Сидорчук, пытаясь выбить его, попал в ногу Габелоку, в результате чего игрок Ворсклы рухнул на газон.

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Свисток Юрия Можаровского промолчал – и очень жаль, потому что нужно было, согласно правилам, назначить пенальти. Почему Можаровский не отреагировал на фол Сидорчука? Сложно сказать. Эпизод видел и ассистент, но он арбитру в поле не подсказал.

К тому времени счет был 1:0 в пользу Динамо, поэтому ход поединка мог быть совсем другим. Нужно констатировать, что это результативная ошибка арбитра. Возможно, она обусловлена неустойчивым психологическим состоянием Можаровского", – поделился Ступар в комментарии UA-Football.

Напомним, что Динамо разбило Ворсклу в матче 8-го тура УПЛ (5:0) и прервало 6-матчевую серию без побед в чемпионате Украины.

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Ворскла Ворскла Сергей Сидорчук Сергей Сидорчук Динамо Киев Динамо Киев Артем Габелок Артем Габелок Ворскла - Динамо Киев
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