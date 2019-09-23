В ворота Динамо должны были поставить пенальти в матче с Ворсклой, – Ступар

Экс-арбитр ФИФА Мирослав Ступар прокомментировал судейство Юрия Можаровского в матче 8-го тура УПЛ Ворскла – Динамо (0:5).

"На 30-й минуте в штрафной Динамо Габелок принял и прикрыл мяч, а Сидорчук, пытаясь выбить его, попал в ногу Габелоку, в результате чего игрок Ворсклы рухнул на газон.

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Свисток Юрия Можаровского промолчал – и очень жаль, потому что нужно было, согласно правилам, назначить пенальти. Почему Можаровский не отреагировал на фол Сидорчука? Сложно сказать. Эпизод видел и ассистент, но он арбитру в поле не подсказал.

К тому времени счет был 1:0 в пользу Динамо, поэтому ход поединка мог быть совсем другим. Нужно констатировать, что это результативная ошибка арбитра. Возможно, она обусловлена неустойчивым психологическим состоянием Можаровского", – поделился Ступар в комментарии UA-Football.

Напомним, что Динамо разбило Ворсклу в матче 8-го тура УПЛ (5:0) и прервало 6-матчевую серию без побед в чемпионате Украины.

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