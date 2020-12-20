Арнольд и Руссильон сдали положительные тесты на коронавирус, сообщает официальный твиттер Вольфсбурга.

Боруссия М серьезно наказала Тюрама за плевок в лицо сопернику

Также на карантин закрыли Филиппа, Шлагера и Зирслебена, поскольку они контактировали с инфицированными. Впрочем, это не помешало Вольфсбургу выйти на поле в матче против Штутгарта.

Отметим, что "волки" с 21 очком в активе занимает пятое место в чемпионате Германии.

Бавария вырвала победу над Байером: печальная участь "Неверкузена", гегемония Мюнхена в 2020-м, Левандовски – король