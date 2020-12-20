В Вольфсбурге вспышка коронавируса – пятеро игроков оказались на карантине
19:34 - Читати українською
Вольфсбург стал очередной жертвой коронавируса накануне матча 13-го тура Бундеслиги.
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Арнольд и Руссильон сдали положительные тесты на коронавирус, сообщает официальный твиттер Вольфсбурга.
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Также на карантин закрыли Филиппа, Шлагера и Зирслебена, поскольку они контактировали с инфицированными. Впрочем, это не помешало Вольфсбургу выйти на поле в матче против Штутгарта.
Отметим, что "волки" с 21 очком в активе занимает пятое место в чемпионате Германии.
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