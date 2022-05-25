"Если честно, я уже не мог дождаться завершения сезона, чтобы приехать в сборную, увидеться с ребятами. Очень скучал, был с ними все время на связи. Но одно дело – общаться по телефону, а другое – вживую. Очень рад увидеть ребят снова, разделить с ними футбольное поле, начинаем работать и готовиться.

Ярмоленко объявил об уходе из Вест Хэма

У меня закончился контракт, так что мы с Вест Хэмом пожали друг другу руки, пожелали всего наилучшего. С этим клубом, болельщиками, игроками у меня будут связаны только самые теплые чувства. Я нашел там много друзей. Конечно, в футбольном плане я не играл столько, сколько бы мне хотелось. Но если смотреть глобально, я познакомился со многими интересными людьми, изучил их традиции. Увидел, как в Англии поддерживают Украину.

Поэтому я могу быть только благодарен этим людям. Могу сказать, что делал все, что от меня зависело. Уверен на сто процентов, что отдал клубу все, что у меня было. Вест Хэм также многое мне дал, показал, что это действительно большой клуб в Англии. Поэтому я очень благодарен болельщикам, партнерам по команде..." – цитирует Ярмоленко сайт УАФ.

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