В Вересе обнаружили подтвержденный случай коронавируса

Президент Ровенского Вереса Иван Надеин сообщил, что один из сотрудников клуба сдал положительный тест на COVID-19.

"Ситуация в Ровенской непростая. У нас, например, по спортивной части заболеваний нет, а по административной – есть человек, который имеет положительный тест", – сказал Надеин на специальном заседании Совета лиг ПФЛ.

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Напомним, соревнования во Второй лиге 2019/20 было решено досрочно завершить – за окончание сезона проголосовали 14 клубов, 5 – против, 1 – воздержался. Украинская Премьер-лига надеется провести первые матчи после карантина уже 30 мая.

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