В Ужгороде открыли музей Сабо
14:10 - Читати українською
Еще один экс-динамовец удостоился персонального зала славы.
На территории стадиона Спартак в Ужгороде открыли музей футбола имени Йожефа Сабо.
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Бывший тренер Динамо и сборной Украины передал туда свои медали и футбольные бутсы, сообщает официальный сайт ФК Ужгород. Кроме орудий боевой славы 80-летней легенды Динамо в музее будут храниться фотографии Миная и Ужгорода, а также кубки, которые завоевали воспитанники СДЮСШОР Ужгород.
Посетить новый футбольный музей в Ужгороде можно бесплатно.
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