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Соболь прокомментировал слухи об интересе со стороны клубов АПЛ

08:54 - Читати українською
Соболь прокомментировал слухи об интересе со стороны клубов АПЛ
Эдуард Соболь / Getty Images

Украинский легионер бельгийского Брюгге Эдуард Соболь признался, где хотел бы продолжить свою карьеру.

"За чемпионатом Украины слежу, но не планирую возвращаться. Хочется оставаться в Европе. Есть желание попробовать попасть в чемпионат из топ-5.

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Это нелегко. Нужно проявить себя в Бельгии. Это тоже очень сильный чемпионат. Все мысли и желания о том, чтобы оставаться в Европе.

Я не расстроился, что Шахтер не продал меня. У меня была цель – оставаться в Брюгге как можно дольше. Я не вникал в переговоры между клубами. Брюгге стремился меня оставить. Пожалуй, клубы пришли к наилучшему решению. Мне приятно слышать, что Брюгге на меня рассчитывает.

При каких условиях я вернусь в Шахтер? Если Брюгге не согласится меня оставлять, пользуясь опцией выкупа. Интерес из АПЛ? Я читал об этом из новостей. Конкретики не было. Естественно, хочется играть в Англии, к этому нужно стремиться. Если будет предложение, я бы согласился", – сказал Соболь в комментарии каналу "Футбол".

Напомним, недавно бельгийский клуб продлил аренду украинского защитника еще на год – Шахтер получит от Брюгге 1 млн евро.

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Теги
Шахтер Шахтер Украинцы за рубежом УПЛ Брюгге Брюгге Бельгия АПЛ Эдуард Эдуард Соболь
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