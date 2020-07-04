Соболь прокомментировал слухи об интересе со стороны клубов АПЛ

Украинский легионер бельгийского Брюгге Эдуард Соболь признался, где хотел бы продолжить свою карьеру.

"За чемпионатом Украины слежу, но не планирую возвращаться. Хочется оставаться в Европе. Есть желание попробовать попасть в чемпионат из топ-5.

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Это нелегко. Нужно проявить себя в Бельгии. Это тоже очень сильный чемпионат. Все мысли и желания о том, чтобы оставаться в Европе.

Я не расстроился, что Шахтер не продал меня. У меня была цель – оставаться в Брюгге как можно дольше. Я не вникал в переговоры между клубами. Брюгге стремился меня оставить. Пожалуй, клубы пришли к наилучшему решению. Мне приятно слышать, что Брюгге на меня рассчитывает.

При каких условиях я вернусь в Шахтер? Если Брюгге не согласится меня оставлять, пользуясь опцией выкупа. Интерес из АПЛ? Я читал об этом из новостей. Конкретики не было. Естественно, хочется играть в Англии, к этому нужно стремиться. Если будет предложение, я бы согласился", – сказал Соболь в комментарии каналу "Футбол".

Напомним, недавно бельгийский клуб продлил аренду украинского защитника еще на год – Шахтер получит от Брюгге 1 млн евро.

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