Изменением в расписании был недоволен журналист Игорь Цыганык, который заявил о несправедливости , ведь Шахтер получит отдых между матчами с Реалом, а Динамо и СК Днепр-1, которые тоже будут играть в еврокубках, – нет.

Львов – Шахтер: матч перенесен на неопределенный срок

"К нам обратился Шахтер с просьбой о переносе матча с ФК Львов. Со своей стороны Львов поддержал это ходатайство, учитывая все логистические вопросы. Дирекция УПЛ тоже пошла навстречу, учитывая согласие клуба-соперника.

Почему матчи Динамо и СК Днепр-1 не перенесены? Пока официальных обращений относительно переноса этих матчей к нам не поступало", – цитирует Дикого FanDay .

К слову, новая дата противостояния львовян и дончан будет известна позже. Поединки "горняков" с Реалом в Лиге чемпионов пройдут 5 и 11 октября.