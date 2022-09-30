В УПЛ объяснили перенос матча Шахтера и отсутствие решений по Динамо с СК Днепр-1
Исполнительный директор УПЛ Евгений Дикий высказался относительно переноса поединка Шахтера и Львова на неопределенный срок.
Изменением в расписании был недоволен журналист Игорь Цыганык, который заявил о несправедливости, ведь Шахтер получит отдых между матчами с Реалом, а Динамо и СК Днепр-1, которые тоже будут играть в еврокубках, – нет.
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"К нам обратился Шахтер с просьбой о переносе матча с ФК Львов. Со своей стороны Львов поддержал это ходатайство, учитывая все логистические вопросы. Дирекция УПЛ тоже пошла навстречу, учитывая согласие клуба-соперника.
Почему матчи Динамо и СК Днепр-1 не перенесены? Пока официальных обращений относительно переноса этих матчей к нам не поступало", – цитирует Дикого FanDay.
К слову, новая дата противостояния львовян и дончан будет известна позже. Поединки "горняков" с Реалом в Лиге чемпионов пройдут 5 и 11 октября.
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