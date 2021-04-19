"Создание Суперлиги? Да, слышал. Но пока ничего комментировать по этому поводу не буду. Мы ждем официальную позицию УЕФА и УАФ, и только после этого будем давать какие-либо комментарии", – цитирует Дикого UA-Футбол.

Боруссия Д официально объявила позицию относительно Европейской Суперлиги

К слову, ночью 19 апреля 12 топ-клубов объявили о создании Европейской Суперлиги. Проект начали Манч Сити, Челси, Ливерпуль, МЮ, Арсенал, Тоттенхэм, Реал, Барселона, Атлетико, Ювентус, Интер и Милан. Главным инициатором создания соревнований был президент "галактикос" Флорентино Перес.

Создание нового турнира спровоцировало двойные настроения в футбольном сообществе по всему миру. В частности, ФИФА негативно отреагировала на запуск Суперлиги, а до этого угрожала штрафами и банами клубам-участникам.

Суперлига официально стартует – ЛЧ и УЕФА под угрозой, новый формат, первые 12 участников и 2 звездных бунтаря