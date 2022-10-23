"Клуб будет поддерживать Кривенцова вплоть до окончания действия его контракта, который рассчитан до конца нынешнего сезона. Если он найдет какую-нибудь работу, мы отнесемся к этому с пониманием.

Металлист 1925 объявил об уходе Кривенцова – неожиданная отставка в УПЛ

Вместе с Кривенцовым ушли его ассистенты – Евгений Котов и Александр Коваль. Кто будет готовить команду к ближайшим матчам? Исполняющим обязанности главного тренера назначен Эдмар. Голодюк с ним в тандеме", – сказал Неделин в комментарии FanDay.

К слову, в еще одном харьковском клубе – Металлисте – также руководит тандем в лице Олега Ратия и Александра Призетко.

Уже сегодня Металлист 1925 в рамках 9-го тура УПЛ сыграет с Рухом. Начало встречи в 15:00.

Верес – Заря, Рух – Металлист 1925: анонс матчей УПЛ