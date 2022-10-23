В УПЛ будет работать еще один тренерский тандем – Металлист 1925 сообщил, кто заменит Кривенцова
Исполнительный директор харьковского клуба Андрей Неделин прокомментировал изменения на тренерском мостике команды.
"Клуб будет поддерживать Кривенцова вплоть до окончания действия его контракта, который рассчитан до конца нынешнего сезона. Если он найдет какую-нибудь работу, мы отнесемся к этому с пониманием.
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Вместе с Кривенцовым ушли его ассистенты – Евгений Котов и Александр Коваль. Кто будет готовить команду к ближайшим матчам? Исполняющим обязанности главного тренера назначен Эдмар. Голодюк с ним в тандеме", – сказал Неделин в комментарии FanDay.
К слову, в еще одном харьковском клубе – Металлисте – также руководит тандем в лице Олега Ратия и Александра Призетко.
Уже сегодня Металлист 1925 в рамках 9-го тура УПЛ сыграет с Рухом. Начало встречи в 15:00.