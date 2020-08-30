"Я стану тренером, буду работать за рубежом. Я себя здесь не вижу. У меня немного другой менталитет, другое видение. Мне будет трудно в этом кишлаке крутиться. Очень много людей, которые мешают. Мало людей, которые любят футбол, они любят только деньги.

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В украинском футболе очень много несправедливости. Я постараюсь доказать своей работой, что могу. А кому это в Украине покажу? Никто не хочет вкладываться, страна потихоньку угасает. Где футбол? Все исчезает. Пока ничего нет. Когда в каждом городе будут проекты – никому никуда не надо будет бежать", – сказал Кравченко в эфире Youtube-канала "Бомбардир".

Напомним, Константин начал профессиональную карьеру в Днепре в 2002 году, откуда перебрался в Шахтер. Успел поиграть также в Мариуполе и Карпатах. С 2014-го по сезону провел в юрмальском Спартаке, черниговской Десне и каменской Стали, где в 2016 году и повесил бутсы на гвоздь.

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