Львовский Рух совместно с несколькими футбольными знаменитостями Украины объявило о старте нового проекта для футболистов-любителей.

Новый проект называется "Хочу в футбол". В талант-шоу могут принять участие игроки-любители в возрасте 17-23 года (возможны исключения). Победитель подпишет профессиональный контракт с ФК Рух или получит 100 тысяч гривен. Об этом сообщает сайт проекта, на котором размещены условия участия.

Отборы пройдут в семи городах Украины. Главным тренером проекта будет Виталий Кварцяный. Также в шоу будут работать Михаил Кополовец, Владимир Лапицкий (спортивный директор Руха) и автор проекта Бомбардир Роман Бебех.

Напомним, вторую часть УПЛ 2021/22 Рух начнет матчем против Колоса, который запланирован на 28 февраля. Первый этап чемпионата команда Леонида Кучука завершила на 11-й строчке.

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