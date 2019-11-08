В Украине появится новый футбольный телеканал

Уже с января 2020 года украинские болельщики смогут просматривать больше матчей.

Медиа Группа Украина запускает телеканал "Футбол 3" с февраля 2020 года, информирует официальный сайт канала.

"На данный момент программная политика телеканала Футбол 3 находится в детальной разработке. С контрагентами подписываются соглашения о новом контенте, его станет больше. Презентовать концепцию полного семейства каналов мы планируем несколько позже, примерно, через месяц.

"Первая лига может транслироваться на ТВ, ведем переговоры с одним телеканалом", – президент ПФЛ Макаров

Естественно, что при расширении линейки футбольного продукта, контент распределится на три канала. А у нашего зрителя будет еще больше возможностей смотреть качественные трансляции", – отметил директор телеканалов Футбол 1/2 Александр Денисов. Интересно, что трансляции с нового года будут транслироваться в ОТТ (Over the Top – метод предоставления видеоуслуг через Интернет, – прим.) .

Известно, что новый телеканал не будет транслировать матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы.

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