В Украине появится новая луганская Заря – СМИ сватают в руководство людей из Динамо

Вскоре на футбольной карте Украины может появиться новая команда из Луганска.

Потенциальный проект получит название Заря-1972, будет представлять Луганск, но базироваться в Киеве, утверждает Сhampion. Соответствующие документы уже готовятся, на следующей неделе они будут представлены на регистрацию. Затем клуб должен пройти аттестацию, получить профессиональный статус, чтобы в следующем сезоне дебютировать во Второй лиге.

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Отдельный интерес представляют фамилии будущих руководителей Зари-1972. Генеральным директором клуба станет Алексей Семененко – уроженец Луганска, который сейчас занимает должность вице-президента киевского Динамо. Одним из претендентов на пост главного тренера рассматривают Александра Заварова – звездный форвард киевлян 80-ых, который уже четыре года не занимался тренерской деятельностью. Сам Семененко пока отказался комментировать информацию о создании нового клуба.

Напомним, пока Луганск в УПЛ представляет лишь Заря, которая в текущем сезоне претендует на второе место чемпионата.

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