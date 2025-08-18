Как сообщает ЛНЗ в своем Инстаграм аккаунте, черкасский клуб организовал турнир Elite Cup, где будут выступать представители ведущих юношеских академий страны.

Полесье на глазах у Усика проиграло ЛНЗ – чемпион мира стал антигероем, третье поражение подряд для Ротаня

Инициатором создания турнира выступил генеральный директор ЛНЗ Василий Каюк, который еще после завершения прошлого сезона публично критиковал руководство ДЮФЛУ. На этот раз клуб решил дать юным футболистам качественную подготовку к новому сезону. Турнир состоится 19-26 августа. Все матчи пройдут на полях тренировочного центра ЛНЗ.

За трофей будут соревноваться шесть коллективов: Динамо, Шахтер, Рух, ЛНЗ, УФК-Кривбасс и Карпаты. Турнир охватывает возрастные категории U-16 и U-14. Это уже второй розыгрыш Elite Cup – в феврале победу в категории U-16 праздновало Динамо.

В прошлом сезоне киевский клуб доминировал в ДЮФЛУ, получив золотые медали в трех возрастных категориях (U-14, U-15 и U-17). Единственным исключением стала категория U-16, где чемпионство оформил Рух.

Вопрос создания дополнительных турниров для развития молодежи неоднократно поднимали функционеры украинских клубов. Ранее президент Ингульца Александр Поворознюк предлагал реформу УПЛ с оставлением лишь восьми участников, а президент Вереса Иван Надеин высказывался за изменения в формате Кубка Украины.

"Взяв бутси-розвалюхи – у них і забив": легенда Карпат Лихачов обігнав Блохіна, грав із Міланом, зрівняв у фіналі-1969