"В Украину меня всегда тянет больше, чем в Бразилию", – Эдмар оценил свои тренерские перспективы

Бывший полузащитник Металлиста и сборной Украины Эдмар прокомментировал получение тренерской лицензии категории "А".

"Теперь я, можно так сказать, играющий тренер. Смотрю на игру совсем по-другому. Посмотрим, как дальше все сложится. Думаю, будет интересно.

Эдмар стал скаутом

Тренировать в Украине? Я сам не знаю, но меня всегда тянет сюда больше, чем в Бразилию", – сказал Эдмар в эфире телеканала "Футбол 1".

Гусев, Девич, Эдмар и другие тренеры получили диплом категории "А"

В Украине диплом категории "А" дает возможность становиться тренером команд Первой и Второй лиг или ассистентом главного тренера в команде высшего дивизиона.