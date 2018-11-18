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"В Украину меня всегда тянет больше, чем в Бразилию", – Эдмар оценил свои тренерские перспективы

08:00 5 Читати українською
"В Украину меня всегда тянет больше, чем в Бразилию", – Эдмар оценил свои тренерские перспективы
Эдмар / фото из соцсетей

Бывший полузащитник Металлиста и сборной Украины Эдмар прокомментировал получение тренерской лицензии категории "А".

"Теперь я, можно так сказать, играющий тренер. Смотрю на игру совсем по-другому. Посмотрим, как дальше все сложится. Думаю, будет интересно.

Эдмар стал скаутом

Тренировать в Украине? Я сам не знаю, но меня всегда тянет сюда больше, чем в Бразилию", – сказал Эдмар в эфире телеканала "Футбол 1".

Гусев, Девич, Эдмар и другие тренеры получили диплом категории "А"

В Украине диплом категории "А" дает возможность становиться тренером команд Первой и Второй лиг или ассистентом главного тренера в команде высшего дивизиона.

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