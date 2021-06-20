Бывший тренер киевского Динамо Юрий Семин признался, что болеет за сборную Украины и хотел бы, чтобы "сине-желтые" в рамках чемпионата Европы встретились с росиянами.

"На Евро-2020 болею больше друзей, за людей, с которыми меня что-то связывает. Я, например, работал с Андреем Шевченко еще когда он был выдающимся футболистом, а сейчас мне нравится то, что он делает как тренер.

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Симпатизирую и ему, и капитану сборной Украины Андрею Ярмоленко, которого тоже тренировал в киевском Динамо. Рад, что он в двух матчах Евро забил два мяча. Был в той команде и совсем юный вратарь Георгий Бущан.

Хотел бы я матча Россия – Украина? Почему бы и нет? Вообще никогда не делал и не делаю акцент на нефутбольных моментах. Когда я там (в Украине, – Футбол 24) работал, мне было комфортно, никто меня не обижал. У меня там осталось много друзей. Футбол объединяет в сложных ситуациях. Поэтому было бы неплохо, если бы сыграли.

На что украинцы могут претендовать? Сегодня давайте говорить о выходе из группы. А дальше многое будет зависеть в том числе и от соперника", – сказал Семин в интервью Спорт-Экспресс.

Напомним, российский специалист работал в Динамо с 2007 по 2009 гг. и с 2010 по 2012 гг.

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