"Меня просто убило, что некоторые футболисты в России не имеют своей мысли и делают то, что им говорят агенты.

Цуриков назвал двух игроков Динамо, которые помешали ему раскрыться в киевской команде

В Роторе есть игроки с внутренним стержнем и профессиональным отношением к работе, но хватает и тех, кто знает: как бы ни сложилась их судьба в команде, они все равно останутся на неплохом уровне с неплохой зарплатой. Именно спортивных амбиций у них нет. В Украине я с такими футболистами и такими агентами не сталкивался", – цитирует Хацкевича Матч ТВ.

Напомним, белорусский специалист возглавлял волгоградскую команду с декабря 2019 по март 2021 гг. До этого он работал в киевском Динамо.

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