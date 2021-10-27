"Вызов Малиновского в сборную Украины? Конечно, это известие приятное! Все же Малиновский – это серьезный футболист, выступающий в серьезном чемпионате за хорошую команду. Поэтому, однозначно, такие как Малиновский помогут сборной Украины.

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Другое дело, как пройдет тот воспитательный процесс, в котором Малиновский оказался после конфликта с Петраковым. Я думаю, это пойдет на пользу тому же Руслану. Это приземлит таких футболистов, которые действительно талантливы, и они все могут, но в какой-то момент где-то немного зазнаются. Я думаю, этот пропуск в играх за сборную пойдет на пользу Руслану. Малиновский однозначно усилит командную игру сборной Украины.

Гармаш также вызван в сборную Украины? Денис, конечно, заслужил аплодисменты за свою игру в Динамо. Но заслужил ли он играть за сборную Украины? У меня двоякая мысль. Поэтому здесь уже на рассмотрение тренера, нужен ли он национальной команде. Я не могу размышлять. Я думаю, что в Украине есть игроки более перспективные и более талантливые", – сказал Воробей в комментарии Meta-ratings.

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