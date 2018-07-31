В Украине до 2020 года будет построено около 2500 новых футбольных площадок

В разных областях Украины сейчас идет активная работа по строительству и реконструкции мини-площадок для футбола.

В рамках бюджетной целевой программы на эти цели в текущем году было предусмотрено 270 млн грн. Местные бюджеты также активно включились в финансирование проекта. Поэтому до конца года по всей стране будут построены сотни новых футбольных полей.

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"Федерация футбола приветствует такую ​​политику государства, ведь именно создание футбольной инфраструктуры является главным основанием развития юношеского футбола и физического воспитания украинской молодежи. Доступность игры в футбол должна быть максимальной. Каждый ребенок должен иметь возможность беспрепятственно и бесплатно поиграть в футбол. Украинский футбол будет развиваться стремительными темпами и полномасштабно только тогда, когда он станет народным, а значит – доступным с самого детства.

В столице сейчас продолжаются работы по возведению более 50-ти новых футбольных полей, большинство из которых должны заработать уже с началом нового учебного года, то есть с 1 сентября.

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И мы уверенно движемся к реализации этой цели. Если, например, до 2014 года было построено 768 площадок для футбола, то с 2014-го по 2018 год уже построено более 720 объектов футбольной инфраструктуры (в частности, восемь стадионов). Сейчас на этапе строительства находятся около 800 объектов", – отметил первый вице-президент ФФУ Олег Протасов в разговоре с журналистами официального сайта федерации.

Напомним, что Федерация футбола Украины определила своей целью реализовать очень амбициозный "план Маршалла", который предусматривает появление в Украине до 2020 года около 2500 новых футбольных площадок, а также еще 50-ти стадионов.