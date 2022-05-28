"Что я могу сказать, тогда все этим занимались. Просто сейчас многие играют на высоком уровне, и смысла говорить об этом нет. Не было такого, что это устраивали один-двое...

Тогда в Украине ж*па творилась. Не помню год, но творилась ж*па. Потом с нами никто на связь не выходил, все было нормально. Я такого не заставал потом. Я бы не сказал, что мы тогда убивали свои карьеры. Повторяю, это не один кто-то делал, это решалось всей командой. И у нас не было такого, чтобы "делать" все матчи подряд. Тебе малому какой-нибудь кусок денег предложили – это да. С этим в Украине действительно была полная ж*па – чуть ли не каждый второй матч был договорным. Сейчас все держатся подальше от этого.

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Когда Чижевский пришел в дубль Карпат, я дал слово, что при мне такой фигни не будет. У нас был хороший коллектив, все уважали тренера и играли за него. Я со всеми общался, все знал. Мне вообще было безразлично, никогда не хотел таким заниматься. Решали все внутри команды, руководство там ни при чем.

Слухи о договорном матче с Александрией в УПЛ? На следующий день я просыпаюсь, а мне говорят, что вышла такая статья. Я сразу на базу, а там уже были Федецкий и Безубьяк. Говорю им, что хочу поговорить о некоторых вещах. Они мне: "Ты что, дебил, да успокойся. Это газета, которая всегда Карпаты осуждает". Писали еще раньше, что мы "сливали". Я вообще тот матч не должен был играть, вышел на антибиотиках. Потом с агентом хотели судиться, но решили оставить эту газету", – рассказал Сеница в интервью Бомбардир.

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