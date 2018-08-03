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В УЕФА сообщили об отсутствии конфликта интересов у Павелко

16:47 28 Читати українською
В УЕФА сообщили об отсутствии конфликта интересов у Павелко
Андрей Павелко / Фото: ФФУ

В УЕФА на запрос ФФУ и НАЗК предоставили документ, подтверждающий отсутствие конфликта интересов у президента Федерации футбола Украины Андрея Павелко, который, будучи народным депутатом одновременно входит в руководство уважаемой международной организации UEFA Events.

Об этом на странице в Фейсбук сообщил юрист ФФУ Владимир Тимошенко:

"Документ UEFA Events, что подтверждает абсолютную легальность позиции Павелко в организации с точки зрения украинского законодательства, был передан UEFA в Федерацию футбола Украины в ответ именно на наш запрос", – подчеркнул юрист.

Напомним, Пьерлуиджи Коллина покинул пост старшего офицера УЕФА по вопросам судейства.

НАЗК требует от директора ФФУ Продакшн предоставить информацию для выяснения возможных нарушений со стороны Павелко

Теги
ФФУ Андрей Павелко УЕФА
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