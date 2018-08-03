В УЕФА сообщили об отсутствии конфликта интересов у Павелко

В УЕФА на запрос ФФУ и НАЗК предоставили документ, подтверждающий отсутствие конфликта интересов у президента Федерации футбола Украины Андрея Павелко, который, будучи народным депутатом одновременно входит в руководство уважаемой международной организации UEFA Events.

Об этом на странице в Фейсбук сообщил юрист ФФУ Владимир Тимошенко:

"Документ UEFA Events, что подтверждает абсолютную легальность позиции Павелко в организации с точки зрения украинского законодательства, был передан UEFA в Федерацию футбола Украины в ответ именно на наш запрос", – подчеркнул юрист.

Напомним, Пьерлуиджи Коллина покинул пост старшего офицера УЕФА по вопросам судейства.

НАЗК требует от директора ФФУ Продакшн предоставить информацию для выяснения возможных нарушений со стороны Павелко