Олег Лужный может возглавить национальную сборную Украины в случае ухода Сергея Реброва.

В Доме футбола уже раздумывают, кто может заменить Сергея Реброва на посту главного тренера сборной Украины. УАФ серьезно рассматривает на должность главного тренера "сине-желтых" Олега Лужного, утверждает инсайдер Игорь Бурбас.

Отмечается, что кандидатуру Лужного поддерживает вице-президент УАФ Александр Шевченко. Сейчас экс-игрок Динамо и Арсенала занимает должность спортивного СЕО в Украинской ассоциации футбола. Олег Лужный ранее возглавлял симферопольскую Таврию, а в 2017-2019 гг. работал ассистентом Александра Хацкевича в тренерском штабе Динамо.

Напомним, ранее появилась информация об интересе греческого Панатинаикоса к главному тренеру сборной Украины Сергею Реброву.

