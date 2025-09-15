Данило Сикан не был включен в заявку на матч 5-го тура чемпионата Турции против Фенербахче из-за травмы, сообщил глава медицинского департамента клуба Ахмет Башир.

"Наш игрок Даниил Сикан продолжает восстановление и индивидуальные тренировки из-за повреждения нерва на внешней части правого колена, которое он получил в результате удара во время тренировки. Он не был включен в состав команды на выездной матч против Фенербахче", – отметил Башир.

Глава медицинского департамента Трабзонспора не уточнил, сколько времени украинцу понадобится на восстановление.

Напомним, что Трабзонспор проиграл эту встречу со счетом 0:1.

