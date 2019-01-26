В тренерский штаб Ротаня в молодежной сборной Украины войдут два экс-игроки Динамо

Главный тренер молодежной сборной Украины Руслан Ротань рассказал, кто будет помогать ему на тренерском мостике "сине-желтых".

"Моими помощниками в сборной Украины U-21 будут Александр Мелащенко, Василий Кардаш, аналитик– Евгений Гресь, помощником будет Алексей Чистяков. Ведем переговоры с Виталием Ревой, хочу, чтобы он остался у нас в штабе", – цитирует Ротаня телеканал "Футбол" .

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Напомним, в конце декабря прошлого года Руслан Ротань стал главным тренером молодежной сборной Украины. На этом посту он сменил Александра Головко. К слову, ранее Ротань работал ассистентом Вячеслава Шевчука в донецком Олимпике.

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