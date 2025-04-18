23-летний украинец не выделяется качественной игрой за турецкий клуб и не всегда выходит в стартовом составе команды. Впрочем, Трабзонспор не планирует продавать футболиста, сообщает Günebakış.

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Отмечается, что руководство клуба не будет рассматривать предложений по трансферу Батагова. Украинский защитник останется в команде на следующий сезон. Даже в случае если к "бордово-синим" поступит запрос о переходе игрока, он будет воспринят негативно.

Напомним, Арсений Батагов перешел Трабзонспором летом 2024 года из луганской Зари. По данным Transfermarkt, сумма компенсации за футболиста составила 1,83 миллиона евро. Контракт Батагова с клубом рассчитан до 30 июня 2028 года.

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