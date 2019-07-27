"В Тоттенхэме кое-что происходило за кулисами", – Триппьер рассказал, почему покинул "шпор"

Новоиспеченный защитник Атлетико Киран Триппьер рассказал, почему ушел из Тоттенхэма.

"Пришло время что-то поменять и двигаться дальше. Не говорю, что для этого мне было необходимо сменить клуб, но в Тоттенхэме за кулисами кое-что происходило. Не буду вдаваться в подробности, но именно поэтому я принял решение двигаться дальше", – цитирует Триппьера Goal.com.

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Напомним, защитник Киран Триппьер перешел из Тоттенхэма в мадридский Атлетико летом этого года. В прошлом сезоне защитник дошел с лондонской командой до финала Лиги чемпионов.

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К тому же, в сезоне 2018/19 Киран Триппьер провел 27 матчей в АПЛ, в которых забил 1 мяч и отдал 3 результативные передачи. Цвета "шпор" он защищал с 2015 года.