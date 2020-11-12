Наставник Ференцвароша поделился воспоминаниями о легендарном поединке против Барселоны в 1997 году, который завершился фиаско каталонцев со счетом 0:4.

"Тогда у нас была очень хорошая команда. В то время в украинских командах не было иностранцев, все мы были украинцами, имели схожий менталитет и замечательного тренера – Валерия Лобановского.

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Игра у нас сложилась хорошо, мы быстро забили первый гол, и до перерыва побеждали 3:0. В этой ситуации никому не было бы легко отойти – даже Барселоне у себя дома.

Был ли это шокирующий результат? С одной стороны, как я уже говорил, у нас была очень хорошая команда, которая понимала друг друга. В то же время, вспоминая историю, вряд ли было много команд, которые смогли победить со счетом 4:0 на стадионе Барселоны", – рассказал Ребров в интервью Sportowe Fakty.

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