Вчера 11-летний житель Тернополя пострадал от неизвестного злоумышленника. У ребенка повреждены печень и почки.

В четверг, 21 января, футболист детско-юношеского футбольного клуба "Чемпион" Максим Капустяник вместе с младшей сестрой прогуливались рядом со школой в Тернополе.

"Дети катались на санках, на улице была хорошая погода, – говорит отец Максима, Ярослав. – Примерно в 11:00 сын услышал громкий взрыв и почувствовал невыносимую боль в спине. Это свалило его с ног. Как впоследствии выяснилось, кто-то выстрелил Максиму в спину. На данный момент все обстоятельства не установлены, мы обратились в полицию".

11-летнего мальчика срочно госпитализировали и ночью транспортировали в Киев в клинику "Охматдет". Врачи уверяют, что жизни Максима ничего не угрожает, однако в теле ребенка находится большое количество мелких шариков (ориентировочно 40 дробинок). Диагностировано повреждение печени и почек. Парень требует безотлагательного хирургического вмешательства.

Отец Ярослав является давним футбольным болельщиком и посещает матчи сборной Украины, Карпат, Динамо и Шахтера. С юного возраста в ДЮФК "Чемпион" футболом занимается и его сын Максим. Ожидается, что лечение будет достаточно затратным, поэтому просим помочь семье финансово.

Реквизиты банковской карты матери

Капустяник Надежда Евгеньевна

4149 4393 1815 2927

Телефон отца – Ярослава: 097874 71 52