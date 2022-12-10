Звезда "Трех львов" уделил особое внимание голкиперу соперников Уго Льорису, который вместе с ним выступает за один клуб – Тоттенхэм.

"В Англии нет слабых мест": Дешам очертил рецепт выхода Франции в полуфинал ЧМ-2022

"Он действительно хороший парень, один из лучших вратарей в мире. Впрочем, в таком матче мы точно не друзья и выйдем на поле, чтобы сразиться друг против друга. Я знаю его давно и даже не могу подобрать слов, чтобы достойно похвалить. Мне понравится играть против него, если мы выиграем, но я знаю, что и он сделает все ради победы Франции", – цитирует Кейна Goal.

Напомним, матч Англия – Франция состоится сегодня, стартовый свисток в 21:00. Победитель в полуфинале выйдет на сильнейшего из пары Марокко – Португалия.

Англия – Франция: анонс матча 1/4 финала ЧМ-2022