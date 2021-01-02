"Мы все хотим, чтобы сделка была заключена. Но это долгосрочный контракт – поэтому в такой стране, как Украина, мы должны быть осторожны.

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Мой отец был шокирован, когда увидел пункты контракта и боролся, как лев. Он хочет лучшего для меня", – цитирует Абаду издание Sport5.co.il.

Напомним, Абада должен подписать контракт с Динамо до 2026 года. Представители футболиста остались недовольны некоторыми условиями соглашения и взяли время на доработку документа. Ожидается, что переговоры продолжатся на следующей неделе.

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