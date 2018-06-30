В Таиланде детская футбольная команда исчезла в пещере

В субботу, 23 июня, детская футбольная команда и их тренер оказались в пещере Тхам Луанг, поиски продолжаются.

В Таиланде продолжаются поиски 12 подростков и их тренера по футболу, сообщает BBC.

Команда исчезла в пещере Тхам Луанг в субботу, 23 июня, и предполагают, что футболисты и наставник оказались заблокированы из-за наводнения.

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Спасатели пытаются найти еще один выход, ведь главный оказался заблокирован водой.

На связь команда с момента исчезновения не выходила. Единственное, что указывает на их местонахождение – это велосипеды, которые они оставили у входа в пещеру.

По предположению спастателей, дети и их тренер могли найти убежище на песчаном валу в одной из камер пещеры, который у туристов известен под названием "паттайский пляж".

Во вторник водолазы сообщили, что заметили свежие следы.

В группе пропавших – дети от 11 до 16 лет, тренеру 25 лет. Поиски начались после того, как родители детей сообщили, что те не вернулись домой.