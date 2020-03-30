"В супермаркете забрал последнее, скупил все, что оставалось": Цитаишвили – о кризисе в Киеве

Хавбек Динамо Георгий Цитаишвили рассказал о бытовых трудностях, которые вызвала эпидемия коронавируса.

"Карантин проходит нормально, тренируюсь по программе, которую нам дали. Придерживаюсь всех правил самоизоляции, из дома выхожу только на пробежку и изредка за продуктами. Также провожу время с родителями, которые сейчас у меня гостят, а также вместе с девушкой гуляем с собакой – у меня бигль по кличке Бандит.

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Конечно, носим маски, регулярно моем руки с мылом и дезинфицируем. Хотя порой кажется, что у нас в городе не карантин, а просто обычные дни: на улицах много людей, а на дорогах – пробки. Маски было непросто найти, но девушка помогла, и мы обеспечили семью, а дезинфицирующее средство купил в супермаркете – забрал последнее, скупил все, что оставалось. Затем поделился с Николаем Шапаренко и другими ребятами, которые просили и сами не могли найти в продаже", – рассказал Цитаишвили в комментарии официальному сайту Динамо.

Напомним, все игроки киевского клуба будут находиться на карантине минимум до 5 апреля.

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