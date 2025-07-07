Саудовская Аравия получила право провести чемпионат мира в 2034 году. В стране строго относятся к нарушению закона о наркотиках, за что предусмотрена смертная казнь.

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Как сообщает Bild, с 2014 до середины этого года было казнено около 1800 человек. В прошлом году – 345, что является рекордом за более чем 30 лет. Подавляющее большинство казненных – иностранцы, мужчины из Пакистана, Сирии, Иордании, Йемена, Египта и Сомали. Почти каждая третья казнь из-за наркотиков.

"Мы являемся свидетелями действительно ужасной тенденции, когда иностранных граждан казнят со страшной скоростью за преступления, за которые никогда нельзя назначать смертную казнь. Саудовская Аравия пытается представить себя как современную, прогрессивную страну, но за ней стоит "темная и смертоносная реальность", – цитирует издание Кристина Бекерле, регионального эксперта Amnesty.

Стоит заметить, что в Саудовской Аравии объявили о том, что в некоторых случаях будут отказываться от смертной казни.

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