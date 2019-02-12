В стиле Роберто Карлоса: в Марокко игрок забил невероятный гол мощным ударом издали

Защитник ИР Анже Стеви Нзамбе отличился фантастическим голом мощным ударом, как это некогда делал легендарный Роберто Карлос.

В матче чемпионата Марокко защитник ИР Анже Стеви Нзамбе заставил неистовствовать трибуны после невероятного гола в ворота Оуджи.

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При счете 1:1 игрок пробил со штрафного в стиле легендарного бразильского защитника Роберто Карлоса, и мяч залетел в самую девятку.

Нзамбе выступал за сборную Габона на летних Олимпийских играх 2012 года в Лондоне.