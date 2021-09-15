"Честно говоря, я думаю, что ПСЖ уже давно считается фаворитом ЛЧ. Это не явление, которое началось в этом году. Я думаю, что это наш статус, который постепенно повышается, пока мы не дойдем до этого уровня. Мы не прячемся. В конце концов, наличие в составе ПСЖ трех из пяти лучших игроков мира навязывает нам эту роль фаворита. Пусть так, мы счастливы.

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Невыигрыш ЛЧ будет провалом? Зачем так думать? Скажите мне, почему. Это менталитет, который должен измениться. Почему с сентября уже думают, что если ПСЖ не выиграет Лигу чемпионов, то это будет неудачей? Когда мы смотрим на нашу команду, стадион, город и болельщиков, то почему думаем, что проиграем? Мы сделаем все, чтобы победить. Если мы проиграем, то это часть игры.

Я думаю, что Килиан, Неймар и Месси сильно дополняют друг друга. Это совершенно разные игроки, каждый номер один по своим характеристикам, но, честно говоря, я очень легко вижу их вместе. Я не вижу между ними чувства зависти или ревности, все наоборот. Я вижу радость от прихода игроков такого уровня", – приводит слова Леонардо Paris United.

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