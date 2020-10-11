Защитник Интера Эшли Янг стал очередным футболистом "нерадзурри", тест на COVID-19 которого дал положительный результат.

Янг признался, где мечтает завершить игровую карьеру

35-летнего англичанина сразу же отправили на самоизоляцию, сообщает официальный сайт "черно-синих". Таким образом, Янг стал уже шестым инфицированным футболистом. Ранее положительные тесты сдали Милан Шкриньяр, Алессандро Бастони, Раджа Наингголан, Роберто Гальярдини и Андрей Раду.

Напомним, в следующем туре итальянской Серии А Интер сыграет с Миланом. Встреча запланирована на 17 октября. После 3-х туров подопечные Конте занимают в турнирной таблице Серии А четвертое место, имея в активе 7 очков.

Поединок с Шахтером в Лиге чемпионов должен состояться 27 октября.

"Успіх без відчуття успіху". Німецькі ЗМІ – про нерви, дисципліновану Україну, фарс Бущана та шок від Олімпійського