"И в хорошем, и в плохом, остаюсь верным! Еще раз пересмотрел матч. Зрелище не для слабонервных людей. Но это не значит, что нужно отсекать голову СаШо. Я не его адвокат, но буду справедлив. Для того чтобы быть конкурентоспособным, нужны усиления. А это немалые деньги. Главный тренер не отвечает за финансовый ход клуба.

"Унижение произошло": Заховайло поставил Динамо диагноз – он нашел главных виновников провала в ЛЧ

Всем понятно, почему это происходит. Война, и все разговоры, которые связаны с непростой ситуацией. Он тренирует, что есть. Для чемпионата Украины этого достаточно. Достаточно ли этого для еврокубков? Это – Лига конференций в лучшем случае.

Я готов подтвердить, что в основном составе Динамо Киев есть группа игроков, которые просто необучаемые, но об этом мало кто говорит. Всех собак вешают на главного тренера. А это, на мой взгляд, несправедливо.

Не снимаю вины со всей команды, но собака зарылась в другом месте", – написал Заховайло на своей странице в Facebook.

Динамо безвольно проиграло Пафосу и вылетело из ЛЧ – Украина не знала такого провала 20 лет