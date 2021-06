Франк де Бур

Евро-2000, Франция – Нидерланды (2:3)

Французам исторически не везет на "роберто карлосов" – пушечные удары с адской траекторией. В 98-м пострадал Фабьен Бартез, а через 2 года – знаменитая "кошка" Бернар Лама. Последнего огорчил ближайший соперник сборной Украины – Франк де Бур, который возвращается на Евро в качестве главного тренера.

The Netherlands twice came from behind to beat France 3️⃣-2️⃣ at @UEFA Euro 2000 #OnThisDay in 2️⃣0️⃣0️⃣0️⃣...



Frank De Boer's free-kick wasn't too bad... pic.twitter.com/884BMm2sFL — Football On This Day (@footieonthisday) June 21, 2018

Златан Ибрагимович

Евро-2012, Швеция – Франция (2:0)

Шведы создали большую сенсацию в группе с Украиной, Англией и Францией, обыграв "галльских петухов" 2:0. Себа Ларссон выполнил какую-то причудливую передачу, однако Ибра сумел выжать из нее максимум благодаря боевым навыкам тхэквондо. Отметим, что этот шедевр не помог "Тре Крунур" избежать итогового фиаско – 4 место.

Who else could score this goal?



A brilliant acrobatic goal by Zlatan Ibrahimović () and Sebastian Larsson's late strike handed Sweden a 2-0 win against France at EURO 2012!#OTD | @svenskfotboll | @Ibra_official pic.twitter.com/TDKoBcBGUC — UEFA EURO 2020 (@EURO2020) June 19, 2020

Луиш Фигу

Евро-2000 Португалия – Англия (3:2)

Победитель "Золотого мяча"-2000 приехал на Евро в расцвете сил. Он был главной звездой сборной Португалии, опередившей в группе Англию и Германию – главных неудачников того розыгрыша (оба не пробились в плей-офф). Феноменальный гол Фигу начал камбэк "селесао", которые уже на старте проглотили два мяча.

Luis Figo



Euro 2000 ️



Portugal vs England ??????



20 years ago today pic.twitter.com/Z5wwnZYCw7 — Goal (@goal) June 12, 2020

Давид Трезеге

Финал Евро-2000, Франция – Италия (2:1)

Один из самых драматичных финалов Евро запомнился безумной развязкой в овертайме. "Скуадра Адзурра" стала жертвой правила "золотой гол", которое использовалось на боольших форумах с 1993-го по 2004-й. Сольный проход Пиреса завершил неотразимый удар Трезеге под перекладину ворот Тольдо.

France won EURO 2000 #OTD



David Trezeguet came off the bench to score a golden goal as France became the first world champions to win the following EURO!@equipedefrance | @Trezegoldavid pic.twitter.com/XJ533X1e9l — UEFA EURO 2020 (@EURO2020) July 2, 2020

Томас Бролин

Евро-1992, Швеция – Англия (2:1)

"Тики-така" – творение испанцев? Феноменальная сборная Швеции начала 90-х может поспорить. В матче против родоначальников футбола "сине-желтые" разыграли комбинацию, которой позавидовал бы сам Гвардиола. Эффектную точку в кружеве из коротких передач поставил Томас Бролин. Англия в итоге поехала домой, а скандинавы пробились в полуфинал.

THREAD: ️ EURO 1992 goals!



Tomas Brolin ended a great Sweden move in the host's group-stage win over England ?



@svenskfotboll pic.twitter.com/7p2mcegMWJ — UEFA EURO 2020 (@EURO2020) March 2, 2021

Златан Ибрагимович

Евро-2004, Швеция – Англия (1:1)В

се, к чему прикасается Ибра (даже пятой), превращается в золото. На Евро-2004 шведский бомбардир роскошно ответил Кассано. Снова акробатический трюк, снова шедевр, снова спасенное очко перед финальным свистком. Хенрик Ларссон чуть не сошел с ума.

Zlatan Ibrahimović ?#OTD at EURO 2004, the Swedish star scored ???? goal in Sweden's 1-1 draw with Italy!



@svenskfotboll | @Ibra_official pic.twitter.com/Ut9W3Tyazv — UEFA EURO 2020 (@EURO2020) June 18, 2020

Давор Шукер

Евро-1996, Хорватия – Дания (3:0)

Экс-форвард мадридского Реала отметился тремя мячами на Евро-96, уступив только Алану Ширеру – обладателю "Золотой бутсы" (5). Мощные датчане сильно настрадались от таланта звездного хорвата. Он оформил незабываемый дубль в ворота легендарного Петера Шмейхеля. Элегантный "черпачок" стал украшением группового этапа...

Describe Davor Šuker's EURO 1996 chip with 1 word!



️ @HNS_CFF — UEFA EURO 2020 (@EURO2020) February 17, 2021

Карел Поборски

Евро-1996, Чехия – Англия (1:0)

...ведь в четвертьфинале того же турнира Поборски еще эффектнее прибил Португалию. В отличие от Шукера, чешский хавбек перед решающим ударом обыграл нескольких соперников – деликатес для настоящих гурманов. Витор Байя рывком отчаяния лишь добавил эпизоду динамичности.

Karel Poborský made his @ceskarepre_eng debut #OTD in 1994!



Rewind to his incredible EURO 1996 chip ? pic.twitter.com/v2kaJrRk0k — UEFA EURO 2020 (@EURO2020) February 23, 2021

Ронни Уилан

Евро-1988, Ирландия – СССР (1:1)

Британский стиль в сочетании с акробатическими способностями – это взрывная смесь, что едва не подорвала мощную сборную СССР. Один из лучших голкиперов той эпохи – Ринат Дасаев – почти дотянулся до левой от себя девятки, но почти не считается. Ронни Уилан праздновал фантастическое взятия ворот, как победу на ЧМ.

Describe this goal!



? Ronnie Whelan scored an acrobatic ?????? #OTD in 1988!



@FAIreland pic.twitter.com/lF7EWkMu9r — UEFA EURO 2020 (@EURO2020) June 15, 2020

Марко ван Бастен

Финал Евро-1988, Нидерланды – СССР (2:0)

Гол ван Бастена против Советского Союза многие эксперты считают самым красивым в истории футбола. "Пока мяч находился в воздухе, я подумал: так, можно обыграть защитников или пробить сразу. Конечно, чтобы удался такой удар, нужно большое везение. Все получилось идеально. Иногда такие вещи случаются", – признается знаменитый форвард, который из-за травм завершил карьеру в 28.

#Euro2020Countdown! 8 tournaments ago, ‘88!



Host: West Germany

Winners: Netherlands

Runners up: Soviet Union

Top scorer: Marco Van Basten (5 goals)



And here is one of those Marco van Basten goals, an absolute beauty!pic.twitter.com/2JEPEyPpv5 — Alan March Sport ltd (@AlanMarchSport) June 4, 2021

Звездные мальчишки с Трубиным за спиной против великих ветеранов – кто сильнее зажжет на Евро-2020?