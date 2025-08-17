"Впечатления от игры для меня немножко негативные. Пропустили аж четыре мяча. Но можно сказать и о положительном, ведь забили первый мяч в Премьер-лиге. И довольно неплохой мяч. Также создавали моменты, но Динамо заслуженно победило. Мы немного не выдерживаем интенсивности, но мы это все нагоним. У нас ребята играют кто-то третий матч, а кто-то вообще первый. Динамо показало класс и над чем нам еще надо работать.

Голы Герреро и Ваната в видеообзоре матча Эпицентр – Динамо – 1:4

В первом тайме просто не разобрались, а мы объясняли, как они вбегают и что делать, но где-то еще не сработали: начали прижиматься к воротам, и очень плохо ребята реагировали на те вбегания из середины. Потом немножко перестроились. А во втором тайме уже пошли ва-банк – что там сидеть в защите? Болельщики пришли, и хотелось им подарить эмоции.

В первую очередь – это урок для меня. Так получилось, и это только моя игра. Ну, следующий раз мы тогда зароемся, станем в окопы и будем отбиваться. Но я не хочу в такой футбол играть. Знаете, лучше пропустить четыре, но это будет опыт", – сказал Нагорняк на послематчевой пресс-конференции.

Сейчас Эпицентр занимает 15-е место в турнирной таблице УПЛ. Подопечные Сергея Нагорняка не набрали ни одного очка после первых трех туров чемпионата.

Динамо в матче с 2 отмененными голами разбило Эпицентр – революция от Шовковского, мяч Герреро и дебют Торреса