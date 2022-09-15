Как сообщает Sport.es, второй комплект формы Барселоны в следующем сезоне будет белого цвета. Этот дизайн после жарких дебатов был одобрен лично президентом клуба Жоаном Лапортой и советом директоров каталонского клуба.

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Лапорта убеждён: несмотря на то, что белый цвет является главным цветом мадридского Реала, резервный комплект формы Барсы станет одним из самых продаваемых в истории.

Что интересно, до 1970-х годов Барселона регулярно играла в белой форме, и даже выигрывала в этих цветах финал Латинского кубка у Ниццы в 1952 году. Последний раз Барселона примеряла белый цвет в качестве основного на своей форме в сезоне 1977/78, когда за каталонскую команду играл Йохан Кройф.

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