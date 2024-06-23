В СК Днепр-1 отреагировали на слухи о прекращении существования – есть основания для беспокойства
Коммерческий директор днепрян Вячеслав Фридман лаконично прокомментировал информацию о возможном исчезновении команды с футбольной карты мира.
"Пока в отпуске, ничего не комментирую", – сказал Фридман в комментарии Українському футболу.
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Такая лаконичность функционера СК Днепр-1 заставила болельщиков клуба нервничать еще больше, ведь Фридман известен тем, что мгновенно развенчивает и высмеивает любые ложные слухи относительно клуба. Нежелание Фридмана пролить свет на ситуацию в лагере команды вызывает немало вопросов и подозрений.
Напомним, ранее известный инсайдер Игорь Бурбас сообщил, что СК Днепр-1 может не стартовать в еврокубках. Более того, он вообще имеет огромные шансы прекратить свое существование.
К слову, днепряне по итогам прошлого сезона заняли в турнирной таблице УПЛ четвертое место и завоевали право представлять Украину в Лиге конференций.
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