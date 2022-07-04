"До 3 апреля я был в Турции, потом полетел во Францию ​​к крестной. Там тренировался с командой Амьен. Далее меня набрал Вадим Шаблий и предложил поехать в команду Радомьяк из Польши, которую тренирует Мариуш Левандовски.

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Я тренировался с ними, они предоставили мне жилье, спасибо им за такую ​​возможность. Прошел с ними сбор, после чего они полетели на свой сбор дальше, а я уже поехал в сторону Словакии, потому что СК Днепр-1 будет базироваться здесь.

Я подписал предварительный контракт зимой, с 1 июля, соглашение вступило в силу. Сейчас я жду команду и присоединюсь к ним на сборе. Думаю, что это повышение, потому что команда будет играть в еврокубках. Для меня это очень хорошая возможность проявить себя и сыграть, дай Бог, в группе Лиги Европы.

Когда подписывался контракт, со мной общалось и руководство СК Днепр-1, и лично Игор Йовичевич и его помощники. Понятно, что он брал меня в команду. Кто будет тренером сейчас – неизвестно, посмотрим. Я, как и вы, читаю все из медиа. Знаю, что среди кандидатов есть испанцы и Бабич. Понятно, что я общаюсь с руководством СК Днепр-1, но, конечно, они об этом не скажут. Говорят, что переговоры ведутся, а с кем – без понятия", – сказал Чоботенко в комментарии "Футбол NEWS".

Напомним, Сергей – воспитанник Динамо, где и начал профессиональную карьеру. В 2017 году перебрался в Шахтер, где выступал за молодежную команду. Провел год в аренде в Мариуполе, после чего подписал с азовцами полноценный контракт. Зимой заключил с СК Днепр-1 предварительное соглашение.

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