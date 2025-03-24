"Ребята старались, старались, но без атаки и прессинга трудно рассчитывать на положительный результат. Жаль, что в тренерском штабе Сергея Реброва нет футбольных людей, которые могли бы ему что-то подсказать. Эти запоздалые замены с выходом Яремчука и Ярмоленко на последние минуты игры...

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Кто может Реброву навязать мысль, что под такую игру нужно было выпускать именно Ваната? Возможно, рассчитывали, что Влад где-то убежит от соперника после лонгбола, воспользуется своей скоростью. Однако мы увидели, что это вообще не сработало.

Сколько сборная Украины играет, столько и говорят о том, что именно вторые матчи даются ей крайне тяжело. Этот поединок с бельгийцами лишь подтверждает эту закономерность", – сказал Хацкевич в интервью Украинскому футболу.

Напомним, сборная Украины уступила Бельгии со счетом 3:4 по итогам двух матчей. Следующий сезон Лиги наций "сине-желтые" проведут в Дивизионе B. Бельгия празднует не только победу, но и сохранение места в элите турнира.

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