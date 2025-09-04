– В Шахтере все прячутся от мяча, а в Бенфике наоборот – все его просят. В этом плане Судакову будет легче. Георгию нужно прибавить в интенсивности и в скорости принятия решений. То, что я видел в его исполнении в составе Шахтера, было видно, что Судаков медленно принимает решения. С Лукой Модричем не сравнить! Тут ему надо прибавить, но думаю, с такими квалифицированными партнерами, как в Бенфике, проблем в этом плане у него не должно возникнуть. Плюс болельщики будут поддерживать Судакова, он попал в Лигу чемпионов, поэтому вдохновение у него должно быть.

– Бенфика взяла Судакова в аренду на год с обязательным правом выкупа. В чем тут "фишка", почему сразу не оформили полноценный трансфер?

– Настоящую причину не знаю, могу только догадываться. У Бенфики было очень много приобретений в это окно, возможно, таким образом они разбивают платежи, чтобы уложиться в финансовый фэйр-плей.

– Бенфика умеет продавать игроков. Как думаете, Судаков надолго задержится в стане "орлов"?

– Сложно сказать. Сначала Судакову надо заиграть в Бенфике. За него уплачены большие деньги, поэтому клаусула будет немаленькая. Португальские клубы в основном покупают футболистов, чтобы потом их выгодно продать. Но если покупаешь футболиста за 30 миллионов, то потом сложно продать его еще дороже, чтобы выйти в плюс.

В этом году тенденция изменилась. Порту купил игроков почти на 100 миллионов, Спортинг бьет все рекорды по трансферам, и Бенфика прилично усилилась. Насколько я понимаю, УЕФА начала платить больше, поэтому доходы у клубов выросли. Выгодно продавать с такими дорогими подписаниями будет сложно. Слава Богу, что есть арабские клубы, которые не жалеют денег, – цитирует Кандаурова Украинский футбол.

