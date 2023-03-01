Полузащитник Шахтера Георгий Судаков рассказал о впечатлениях от УПЛ после еврокубков, а также признался, как команда подходит к исполнению пенальти.

– Как после еврокубков конкурировать с соперниками уровня УПЛ?

– Сейчас очень важные матчи, понимаем свою ситуацию в турнирной таблице. Теперь мы на расстоянии в два очка от конкурента, а было пять, поэтому требовали только победу. Команда была максимально настроена на игру. Я уже раньше говорил: неважно, это матч Лиги чемпионов или чемпионата – мы постоянно выходим и настраиваемся. Да, непросто без болельщиков после того, как ты сыграл в присутствии 30 тысяч человек поединок за выход в 1/8 финала Лиги Европы. Но свою работу мы проделали, заработав три очка.

Шахтер разгромил Минай – Трубин допустил грубый ляп, Ракицкий удивил во время гимна, Сикан оформил дубль

– После еврокубковых встреч чувствуешь больше уверенности в играх чемпионата?

– С каждой игрой чувствую себя более уверенным. Я еще молодой футболист, каждый матч учусь. Когда играешь 120 минут, точно учишься чему-то, выходишь на новый уровень. Надеюсь, в моей карьере будет еще немало поединков, но я следую от игры к игре.

– Против Миная ты реализовал 11-метровый, хотя с Ренном бил Бондаренко. Как определяли пенальтиста?

– Есть футболисты, которые отвечают за это – я и Бондаренко. В этот раз я просто подошел и сказал, что пробью этот пенальти. На этот счет нет споров, поэтому если следующий пенальти захочет пробить Артем – без проблем. Можно договориться бить поочередно.

– На тренировках дополнительно отрабатываете удары с точки?

– Если честно, то нет. Я считаю, что пенальти – это немного мастерства и немного хладнокровия. На тренировке ты можешь попасть 100 раз из 100, а вот в игре, где ответственность и напряжение тяготеют над тобой – это уже другое. Поэтому я не уделяю много внимания пенальти, но перед матчами мы разбираем игру голкиперов соперника, и наш тренер вратарей нам очень помогает, – сказал Судаков в комментарии YouTube-каналу Шахтера.

"Людині дали шанс – вона ним скористалася": ідеальна робота Йовічевіча, танк Траоре та великі гроші за Трубіна