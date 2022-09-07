– Из-за войны России против Украины многие футболисты, кто не уехал за границу, остались без игровой практики и сейчас по ходу чемпионата это сказывается на скоростях и взаимодействии. Как вы проводили этот период начиная с 24 февраля?

– Я лечился. У меня была операция, я проходил курс реабилитации в Киеве с врачом. И после того, как я поправился и залечил повреждение, Шахтер меня вернул на благотворительные матчи.

– Как для вас проходили эти матчи? Какие ощущения были?

– Это было непросто. Мне сделали операцию в конце декабря, где-то в 20 числах. А играть я уехал в марте-апреле. И начиная с 20 декабря я возобновлялся после операции. Сначала прошел один месяц, чтобы затянулись швы, и курс реабилитации начался, когда я смог нормально ходить.

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Конечно, мне было трудно что-нибудь показать на поле после того, как 4-5 месяцев я не играл и не тренировался. Кажется, я сыграл впервые после столь долгой паузы против Олимпиакоса. Поэтому физическое состояние было не очень хорошим.

А морально я был рад, что Шахтер меня вернул и появился шанс показать и проявить себя. Но телом я не был готов, физическое состояние было плохое. Тем более никакой игровой практики. Ладно, я мог бы бегать много и у меня что-то на поле не получалось, а так у меня не получалось ни то, ни другое.

– Как ваши родные и близкие переживают военное вторжение России?

– Мы все переживаем друг за друга, это непросто. Для нашей семьи так сложилось, что отец в армии, так что нам сейчас непросто. Я стараюсь делать все не только для себя, но и для них.

– В каком статусе вы входили в летнее межсезонье? Вы поехали на сборы с Шахтером?

– Нет, не с Шахтером. Я сам не знаю, в каком статусе я был. Мне не сказали ни "приходи", ни "уходи". Я не понимал, что делать, находился в подвешенном состоянии.

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– А как появился вариант с Металлистом 1925?

– Я давно говорил об этом с Валерием Кривенцовым. По-видимому, он еще тогда думал, чтобы я был в его команде. Но так сложилось, что именно в этот период удалось попасть к нему. Игровая практика сейчас для меня очень важна.

– Юридически вы в Металлисте 1925 на полноценном контракте или все же на правах аренды?

– На правах аренды на полгода.

– Выходит, с Игором Йовичевичем у вас не было разговора о вашем будущем в Шахтере?

– Нет, никаких разговоров с ним не было, – сказал Борячук в интервью FanDay.

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