"Мог остаться в Европе. У меня были предложения от других клубов. Даже в Украине мне предложили 2-летний контракт, но чувствовал, что пора вернуться домой, чтобы снова быть счастливым.

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В Шахтере я поссорился с тренерским штабом, руководством. Это было немного некрасиво с моей стороны, но слава Богу – все обошлось, мне удалось с ними поговорить", – цитирует Тайсона UOL.

Напомним, 33-летний бразилец со скандалом покинул Шахтер, перебравшись в Интернасьональ. Тайсон защищал цвета "горняков" с 2013 года.

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