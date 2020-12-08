"Я знал, что в Шахтере основными языками являются русский, украинский и, конечно, португальский.

Соломон оценил шансы Шахтера на выход в плей-офф Лиги чемпионов

Я говорю по-английски, но в команде мало кто его знает. Поэтому понимал: нужно учить другой язык. Русский для меня тяжеловат, а вот португальский – проще. Продолжаю его учить. Неплохо говорю и понимаю. Мои партнеры в атаке – в основном бразильцы, и мне нужно с ними общаться, поэтому я стал учить именно португальский", – цитирует Соломона официальный сайт УЕФА.

Напомним, Манор в январе 2019-го переехал в Шахтер из Израиля за 6 млн евро.

Шахтер разгромил Минай – лидеры отдохнули перед ЛЧ, бенефис латералей, автоголы и пижонский пенальти