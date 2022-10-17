"В принципе, в Шахтере я уже прошел все ступени. Дошел до состава дубля, но политика такова, что приглашают только иностранных тренеров. Я понимал, что уже все – дальше у меня нет никакого прогресса.

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Впоследствии у меня был этап в Мариуполе. Когда согласился идти туда, думал, что это будет долгосрочный проект, но проработал там только год. Дела в академии Шахтера шли не очень – президент (Ринат Ахметов, – прим.) набрал меня и попросил вернуться, чтобы навести порядок", – сказал Кривенцов в интервью программе "ТаТоТаке".

Напомним, Валерий работал в Академии Шахтера с 2007 по 2015 гг. Сезон 2015/16 провел в Мариуполе, после чего вернулся в родной клуб, где трудился четыре года. С 2020-го – тренирует Металлист 1925.

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