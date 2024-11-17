"Моя казахская история закончилась. Хотя в жизни все может перевернуться в разные стороны, но пока у меня есть другие направления. Думаю, до нового года все должно решиться в плане моей дальнейшей карьеры. Но в Ордабасы меня уже точно не будет.

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В Казахстане нет такого, как, например, в Динамо или на Кипре, где я выступал. Там, минимум, за полгода до окончания контракта руководство клуба общается с футболистом по его будущему. В Казахстане соглашение чаще всего рассчитано на год и только на самом финише, как говорится, по факту речь идет о будущем. Это разный уровень организации процесса. Я имею с чем сравнивать. Просто в Казахстане практически все клубы государственные, может, поэтому им так удобнее работать с футболистами.

В любом случае, это для меня опыт. Я вместе с Ордабасы становился чемпионом Казахстана, чего клуб ранее не достигал в своей истории. В этом году команда тоже неплохо выступала, но смазала концовку сезона и не смогла повторить свое достижение. Почему? Хотя бы потому, что половина команд выступает на синтетическом покрытии. К тому же погода вносила свои коррективы. Например, мы вылетали из Шымкента, где было +20 градусов, в город, где минусовая температура. При этом лететь нужно было 2 000 км. Это сказывалось на готовности команды. Сейчас важно сделать выводы и двигаться дальше.

Сейчас я отдыхаю со своей семьей. Есть несколько вариантов продолжения карьеры. Еще есть время, но, естественно, хочется как можно быстрее найти команду и определиться со своим будущим. Хочется быть ближе к Украине, но чтобы это был европейский клуб.

Можно ли предположить мое возвращение в УПЛ? Все может быть. Нынче такое время, что ничего нельзя исключать. Но, опять же, есть ряд факторов, и самое главное – это семья, не хотелось бы подвергать их опасности. Рассмотрел бы предложение от Шахтера? Не перейду туда ни при каких обстоятельствах. У меня динамовское сердце. Я понимаю, что такой вариант маловероятен, однако я и не смог бы перейти в стан принципиального соперника Динамо", – сказал Беседин в комментарии Sport-Express.

Напомним, 28-летний нападающий – воспитанник Динамо. Выступал в аренде за харьковский Металлист и кипрскую Омонию. Забил 2 гола в 19 матчах за сборную Украины. Transfermarkt оценивает его в 600 тысяч евро.

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